La reacción de Klopp tras ver a Luis Díaz recuperado del golpe

Como un padre preocupado por la salud de su hijo, que tras sufrir una contusión se recuperó. Klopp, con el corazón en la mano. Luego, feliz con su pupilo.

La escena es de un histrionismo puro por parte del entrenador alemán del Liverpool, de quien ya son conocidas sus gesticulaciones, ademanes y todo tipo de reacciones con sus dirigidos. Klopp, como muchos colombianos y aficionados del Liverpool, sufrió durante algunos instantes, mientras Luis Díaz era atendido por los médicos, producto del fuerte golpe contra el arquero del Brighton durante la acción de gol.

Luego, del susto a la felicitación. ¡Venga para acá! Abrazo “rompecostillas”, con felicitación incluida para Luis Díaz, quien tuvo la fortuna de ser el jugador encargado de abrir el partido en favor del Liverpool. Marcó el primero de los 2 tantos con los cuales Liverpool se despachó frente al Brighton en condición de visitante, duelo correspondiente a la jornada 29 de la Premier League.

La imagen ratifica la buena relación que hay entre el DT y Luis Díaz, quien tuvo un partido redondo. Marcó, llevó peligro al campo rival. De un nivel superlativo, los comentarios sobre él llegan al mismo punto: ¡Jugadorazo!

A knock to the head but a BIG hug from Jürgen Klopp after scoring… 🤗

Luis Díaz feeling the love from the boss! 🥰 pic.twitter.com/2icrLfRhFJ

— Football on BT Sport (@btsportfootball) March 12, 2022