La primera experiencia de Yáser Asprilla con el Watford

El volante colombiano llegó hace unos días a territorio inglés y ya comenzó a sumar minutos con la camiseta de su nuevo equipo.

Hace 6 meses, se confirmó que Envigado consiguió concretar la venta de uno de los jugadores más prometedores de los últimos años al fútbol inglés. El canterano Yáser Asprilla salió hacia Watford, donde lo cedieron durante 6 meses en el cuadro naranja mientras cumplía la mayoría de edad, pero ya se unió a su nuevo club.

+ ¡Debut goleador del ‘Cucho’ Hernández en la MLS!

Esta semana, el juvenil nacido en Bajo Baudó se unió a los entrenamientos con sus nuevos compañeros y este fin de semana ya sumó sus primeros minutos, aunque no fueron de manera oficial sino que en un amistoso de pretemporada, donde el cuerpo técnico pudo ver los primeros destellos de su fútbol de cara a la próxima campaña en el Championship (segunda división inglesa).

Asprilla ingresó al minuto 74 en un juego de preparación ante el Panathinaikos de Grecia, actuando unos 20 minutos en un juego que terminaría empatado sin goles. Tuvo algunos contactos con el balón donde trató de generar profundidad, como lo hacía en el fútbol colombiano, dejando al final un balance positivo.

🆕🇨🇴

A first run-out for Yaser Asprilla this afternoon!#WatfordFC | #WFCPreSeason pic.twitter.com/zRgY8xvgCE

— Watford Football Club (@WatfordFC) July 10, 2022