La cifra económica que pagaría Juventus por Luis Fernando Muriel

Luis Fernando Muriel sigue estando presente en el radar de la Juventus y desde Italia ya hablan de la cifra económica que pagarían por el colombiano.

El mercado de pases en Europa aún no termina y aún siguen los rumores de la posible salida del delantero colombiano del Atalanta. El club italiano no pretende dejar ir a Muriel, pero las cosas apuntan a que la Juventus podría tener una oferta que no podría desaprovechar la dirigencia de ‘Los Negriazules’.

A pesar de que el futbolista ha sido pieza clave en su equipo podría terminar seducido por uno de los grande de la Serie A y podría ser nuevo compañero de Juan Guillermo Cuadrado. Las informaciones desde Italia indican que las negociaciones entre ambas partes se reactivarán y la propuesta de la ‘Juve’ sería acercarse a las suma de 15 millones de euros.

Según informó el periodista Alfredo Pedullá, “el colombiano no sólo tiene contrato por vencer, sino que ha manifestado su deseo de cambiar de aires. El fichaje de Muriel podría tener un valor de no más de 15 millones de euros con bonos, tal vez incluso algo menos”.

La salida del colombiano no será nada fácil pero se espera que las intenciones de Luis Fernando Muriel de cambiar de club, puedan ayudar un poco con la situación y que pueda otro jugador colombiano llegar al equipo que ha tenido una gran regularidad en el último tiempo.

Muriel tiene contrato vigente con el Atalanta y se espera saber cómo sería el posible acuerdo al que llegarían ambos equipos por el pase del atlanticense y saber si cambiará de club para la temporada 2022-2023.