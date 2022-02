Klopp: Del abrazo con Luis Díaz a lo que dijo de los goles

El entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, reconoció la exquisitez técnica que tuvieron los autores de los goles (Luis Díaz definió picando el balón) en la victoria 3 – 1 sobre Norwich.

De estar abajo en el resultado, confundido, a un revulsivo que tuvo dos elementos puntuales: Los cambios de Klopp, quien atinó en sus elecciones (lo de Thiago fue clave) y la aparición de futbolistas capaces de inventar cuando hay caos.

Mané en el empate, Salah tras una larga asistencia del arquero Alisson Becker y luego, colofón lleno de categoría, Luis Díaz. El colombiano se estrenó con gol en la Premier League contra el Norwich. Gran pase filtrado de Jordan Henderson para el jugador de la Selección Colombia.

Brillante cierre de partido. Lo admitió el director técnico Jürgen Klopp, quien destacó la calidad de sus jugadores en los momentos claves que definieron el partido.

“Jugamos muy buen fútbol y marcamos goles maravillosos. En el equipo técnico también cambiamos el sistema, optamos por el 4-4-2 y eso es necesario en un momento como este, que pones todos los conocimientos que tienes juntos”, dijo el técnico a manera de resumen sobre los aspectos determinantes para cambiar el curso del partido.

Luis Díaz recién disputó su segundo encuentro como titular. Todo al final hace parte de un sistema de rotaciones establecido por el entrenador para que la plantilla se encentre en las mejores condiciones.

“Estamos en las cuatro competencias. Lo disfrutamos y que continúe por mucho tiempo. Pero no es fácil para los muchachos. Por eso hicimos siete cambios. El próximo partido que jugamos es el más importante”, explicó.

Luis Díaz’s game by numbers vs. Norwich:

59 touches

13 touches in opp. box

6 ball recoveries

5 chances created

5 duels won

4 shots

3 fouls won

1 tackle

1 shot on target

1 goal

Off and running in a Liverpool shirt. ⚽️ pic.twitter.com/59tMDwqQYU

— Squawka Football (@Squawka) February 19, 2022