Kevin Balanta en Querétaro: amenazas y posibilidad de quedar libre

El colombiano que hace parte del plantel de Querétaro en la Liga MX es Kevin Balanta. Son horas difíciles para él y su familia.

Esa tragedia que se vivió en el estadio La Corregidora durante el partido entre Querétaro y Atlas sigue dejando consecuencias. Lo último lo contó Hernán Cristiante, el DT que tiene el canterano de Deportivo Cali en los Gallos Blancos: “Veo un plantel sensible, con temor, con amenazas, cuando el plantel realmente no estuvo involucrado en ningún acto de violencia”, fue lo primero que dijo.

Amenazas a los jugadores de Querétaro

“Mis jugadores han recibido amenazas de muerte. No están tranquilos, hay esposas que están pensando en irse. No hicimos nada, ayudaron a la gente, le abrieron la puerta de los vestidores, buscaron la forma de apoyar”, expresó Cristante en conferencia de prensa. Por eso él agrega que no le parece extraño que con esta situación, más de uno de sus jugadores quiera irse del equipo.

¿Kevin Balanta será uno de ellos? Él todavía no se expresó públicamente al respecto. Pero es que hay otra situación a tener en cuenta: la Asamblea General de la FMF votará este martes (8 de marzo) sobre el futuro del club queretano. ¡Podría ser desafiliado de la Liga MX y de la Federación Mexicana de Futbol (FMF)!

Esto como consecuencia de los hechos violentos en el Estadio La Corregidora, que dejaron a 26 personas lesionadas, tres de ellas de gravedad. Si es que eso pasa, aproximadamente 300 personas que trabajan en el club se quedarían sin trabajo. Uno de ellos, claro, es Kevin Balanta. Él hace parte del staff de jugadores desde mediados de 2021 cuando llegó desde el Club Tijuana (el que le compró sus derechos federativos a Deportivo Cali).

Aún no está claro lo que pasará con ellos. Se mantiene la expectativa sobre un club y unos jugadores que son noticia a nivel mundial. A los 24 años, el colombiano que hace parte de este equipo aguarda una definición para saber qué será de su futuro. Lleva más de 3 años jugando en México tras ser campeón con Deportivo Cali de Liga y Superliga.