‘Juanfer’ Quintero rechazó el interés de un grande

A pesar de que no vive un buen momento con River Plate, Quintero no piensa en salir. ¿A qué equipo grande del continente desestimó?

El segundo ciclo de Juan Fernando Quintero en Argentina no está siendo exitoso desde lo colectivo y mucho menos en lo individual. El conjunto rioplatense quedó eliminado prematuramente de la CONMEBOL Libertadores y, encima de todo, el cuerpo técnico no le encuentra la vuelta tácticamente.

Parece que con Miguel Borja y Pablo Solari el equipo va mejorando, pero la situación no es la mejor si se contempla lo exitoso que viene siendo el River de Marcelo Gallardo. El Muñeco no está teniendo mucho en cuenta a Quintero, que lleva varios partidos yendo al banco. El Santos de Brasil, aprovechando esta coyuntura, consultó formalmente las condiciones para poder llevarse a préstamo al volante colombiano. Sin embargo, la respuesta no fue positiva.

🚨#Santos consultó formalmente por Juan Fernando Quintero, mediocampista 🇨🇴 de 29 años. 👉🏾El club 🇧🇷 recibió una cotización que fue considerada elevada. ✋🏾Más allá de ésto, Quintero manifestó que no está pensando en irse de #River pic.twitter.com/TOeDSp0bYF — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) July 27, 2022



La cotización para una posible transferencia es muy alta para lo que piensa pagar el Peixe, que tampoco avanzó con el sondeo porque Juanfer rechazó el interés y expresó que se quiere quedar a pelear por un lugar en la nómina titular. La afición Millonaria lo quiere mucho y confía en que puede levantar su nivel con un poco más de minutos y ritmo de juego. A sus 29 años, Quintero tiene con qué remontar su situación y volver a ser una pieza fundamental en el club más poderoso del fútbol argentino.