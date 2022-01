Juanfer Quintero aseguró que será nuevo jugador de River Plate

El volante antioqueño habló en rueda de prensa con la Selección Colombia y espantó los rumores sobre lo que será su futuro.

Desde antes que se terminara el 2021, se venía hablando sobre un posible regreso de Juan Fernando Quintero al fútbol sudamericano, específicamente a River Plate de Argentina por simple deseo personal. Posteriormente quedó libre de su equipo en China por problemas financieros y lo último que se mencionó fue la posibilidad de que tuvo más ofertas.

Ante esto, el volante prefirió no generar ningún tipo de especulación y dejó todo definido en medio de una rueda de prensa con la Selección Colombia. “Que todos lo sepan; próximamente arreglaré todo con River Plate, es mi equipo, es mi preferencia. Sobre los otros intereses, agradecerles porqué fueron varios, pero mi intención siempre fue regresar. En los próximos días debe quedar todo cerrado“, comentó el antioqueño.

Y añadió. “Tuve la oportunidad de estar dos años y medio en River y competir en alto nivel. Uno siempre quiere estar en la Selección, pero debo respetar el momento de River que es mi nuevo club. Sabemos que siempre pelean cosas importantes y ya he tenido la oportunidad de vivir lo que es el mundo River, lo que es el día a día y en honor a eso, mis compañeros y el cuerpo técnico, por eso he tomado la decisión de volver y agradecerles por esa confianza, no se ha hecho oficial, pero seguramente lo será en unos días“.