Juan Ferney Otero y su llegada al equipo más grande México

El colombiano seguirá jugando la Liga MX, pero su casa será el Estadio Azteca.

Después de varios días de conversaciones y rumores se oficializó la contratación del colombiano Juan Ferney Otero por parte del Club América. El jugador de 25 años que ha hecho parte de la Selección Colombia y que estaba jugando para el Santos Laguna, ahora es Águila.

El colombiano nacido en Sipí, Chocó surgió en el equipo Fortaleza de la segunda división del fútbol colombiano y pudo ir al fútbol internacional en varias ocasiones. Otero fue jugador del Coruña B en el fútbol español en donde anotó 18 goles. Después de regresar en el año 2016 a Colombia, nuevamente el delantero dio el salto al fútbol de afuera, pero esta vez se vistió con los colores de Estudiantes de La Plata donde tuvo la oportunidad de jugar la Copa Libertadores y la Sudamericana en 2017.

En ese mismo año, Juan Ferney Otero fue vendido a Francia y jugó con el Amiens S.C. con el que jugó la Ligue 1 de ese país. El 4 de enero del 2021 llegó al Santos Laguna, allí anotó 3 goles y jugó 23 partidos el año anterior. Hoy el delantero firmó como nuevo jugador del América de México y se despidió de su antiguo club.

“Quiero darle las gracias al club santos por el año lindo que me regalaron ya los hinchas que siempre me apoyaron ya mis compañeros que me acogieron desde el primer día que llegué. Los llevare en mi corazón” Juan Ferney Otero

Asi fue presentado el jugador colombiano por su nuevo club, América