¿Se retira?, Juan Daniel Roa habló de su complicada cirugía y su futuro

Juan Daniel Roa no juega un partido profesional desde el 17 de febrero del presente año. Lo hizo cuando vestía la camiseta de Alianza Petrolera, antes de someterse a una fuerte cirugía.

En el pasado mes de octubre, el jugador bogotano fue operado de su cadera tras presentar fuertes dolores durante varios meses, razón por la que decidió tomar la decisión de ponerle freno a su carrera para recuperarse al 100% y definir su futuro.

+ ¿Juan Daniel Roa se retira del fútbol profesional?

Pues con 30 años de edad y varios meses de recuperación, Juan Daniel Roa vive una incertidumbre con relación a su futuro, pues no descarta seguir jugando al fútbol profesional. Sin embargo, de no ser posible, ya tiene claro lo que quiere ser.

“Retirarme no es una decisión tomada, lo que pasa es que la operación que me hicieron es bastante compleja (cadera) entonces se requiere de una buena y demorada recuperación”, dijo Roa en entrevista de los ‘Dueños del Balón’, de Antena 2.

Y agregó que “tengo toda la fe de volver a jugar fútbol”. Sin embargo, sería algo demorado porque “la recuperación puede durar entre seis meses y un año, pero siempre tengo la ilusión de a jugar”.

No obstante, de no concretarse, Roa ya tiene claro qué quiere ser más adelante “Si no puedo volver a jugar fútbol, yo ya tengo muy claro que me dedicaría a ser representante de jugadores, como técnico no me veo, no me gusta”.

Concluyó diciendo que “más allá de todo, lo único que quiero es tener una vida tranquila”. Cabe recordar que tras su salida de Santa Fe, equipo con el que ganó varios títulos, entre esos el más importante, la Copa Sudamericana del 2015, Roa fue criticado por su bajo rendimiento y fuerte aparición en las redes sociales.