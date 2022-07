Juan Camilo Hernández y las razones de su paso a la MLS

El delantero colombiano habló sobre el drástico paso que dio en su carrera y explicó las razones para tomar la trascendental decisión.

Este mercado de fichajes, se dio un movimiento totalmente inesperado con la salida del ‘Cucho’ Hernández de la mejor liga del mundo, como lo es la Premier League, para irse a jugar al Columbus Crew de la MLS estadounidense. Más allá de lo que pueda ser el tema económico, el delantero de 22 años dio sus razones sobre haber dado este paso en su prometedora carrera.

En diálogo con Marca, el colombiano comentó lo que lo motivó a hacer este cambio. “Me gustó mucho el proyecto. Confiaron mucho en mí y yo pensé mucho en mi continuidad, en buscar un sitio donde pueda estar feliz y cómodo y tener esa continuidad que tanto quiero. También otras razones como estar más cerca de mi familia, de Colombia“.

Habló sobre los retos que tiene, sin mencionar a la Selección Colombia. “Tengo muchos retos. Soy un jugador de ir con calma. A largo plazo quiero conseguir algo importante aquí. Llegar a los playoffs y ganar un título. Por ahora pienso en el partido del sábado. Si tengo la posibilidad de jugar, hacerlo bien. Quiero ir partido a partido, porque así se hace un buen trabajo y se aportan goles al equipo“.

Por otro lado, dejó claro que quiere volver a jugar de ‘9’. “Después de esa temporada (2017/18) que jugué de ‘9’, se me ha utilizado más por banda. No es que me moleste, pero por supuesto cuando juegas de extremo estás más lejos de la portería y del gol. Acá me plantearon volver a jugar de delantero centro y eso me encantó. Quiero reencontrarme con el gol constante“.