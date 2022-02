“Gracias a Luis Díaz”: Klopp, satisfecho con el gol de los 34 toques previos

Jurgen Klopp volvió a hablar sobre Luis Díaz y su primer gol con Liverpool. Esta vez lo hizo en la antesala al juego de este miércoles por la fecha 19 (aplazada) de la Premier League ante Leeds United.

El entrenador alemán, como siempre, elogió al jugador colombiano y a su club, pues está satisfecho con el gol del guajiro y toda la jugada, de la cual hablan en todo el mundo por los 34 toques previos para el 3-1 definitivo sobre el Norwich.

+ Más elogios del mundo Liverpool para Luis Díaz. ¡Ahora fue Crouch!

+ Así se divierte Luis Díaz con sus compañeros del Liverpool

“Muy satisfactorio. Estos momentos son realmente raros: tienes que trabajar muy duro para obtener alguna ventaja, pero si la tienes, podemos hacer cosas realmente buenas. 34 pases, me encantaron todos”, inició Klopp.

Y agregó que “el último pase de Henderson fue bastante especial. Tuvimos un gran espacio en el centro porque no había una última línea de pase, y gracias a Luis Díaz se gestó nuestro movimiento. Así es como se puede ver y debe verse el fútbol”.

We’re LIVE with Jürgen Klopp ahead of Wednesday’s match against Leeds United! 🎙 #LIVLEE https://t.co/5KR6mAtQ1j

— Liverpool FC (@LFC) February 22, 2022