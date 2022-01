Frank Fabra y su posibilidad de ir al fútbol holandés

El futbolista colombiano que juega en Boca Juniors podría llegar al Ajax de Holanda para la temporada actual, según lo cuentan medios deportivos del mundo.

Frank Fabra jugador que ha tenido la posibilidad de estar en la Selección Colombia y que lleva 6 años en el fútbol argentino, tendría una gran posibilidad de llegar al fútbol holandés y ser parte del Ajax, equipo importante de Holanda.

Fabra actualemente es jugador de Boca Juniors y recientemente firmó su renovación de contrato hasta diciembre de 2023. Pero el jugador no ha negado a la dirigencia del club xeneize, la posibilidad de salir de club, si se presenta una buena propuesta económica para él y el equipo.

Los medios deportivos en argentina, asegurán que la salida del lateral de Boca, solo se daría sí el Ajax vende al argentino Nicolás Tagliafico al Barcelona FC, club que pretende al jugador, además el defensor también querría negociar con el club español y dar un salto a una de las ligas más importantes del mundo.

Una posible negociación entre Frank Fabra y el Ajax hasta el momento oficialmente no se ha dado. Pero el jugador en su entorno no se cierra que se dé la posibilidad. Sin embargo, de no darse nada concreto Fabra seguiría jugando con la camisa de Boca Juniors con la que ha conseguido salir campeón en seis ocasiones.

En la actualidad el colombiano es títular en el equipo de Sebastían Bataglia que se alista para jugar la Liga Profesional de Fútbol en Argentina.

+Wilmar Barrios y su inactividad por el invierno en Rusia