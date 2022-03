Liverpool vuelve a enfrentar al Norwich City, equipo al que Luis Díaz le marco su primer gol con los ‘Reds’. Esta vez en el marco de la FA Cup y el colombiano aparece como alternativa.

Liverpool sigue en la lucha por la FA Cup y en menos de dos semanas vuelve a enfrentarse con Norwich City, al que Luis Díaz enfrentó con los ‘Reds’ el pasado 19 de febrero en Anfield. Los anfitriones ganaron 3 – 1 y el atacante colombiano firmó el último tanto.

El equipo dirigido por Jürguen Klopp vuelve a jugar en su estadio, después de conseguir el título frente al Chelsea en la Copa de la Liga. Entre otras cosas, fue el primer título celebrado por Díaz en este nueva experiencia internacional para su carrera deportiva.

En esta oportunidad el futbolista colombiano no estará desde el inicio, pero sí aparece en el banco de suplentes. Así lo tenía presupuestado el entrenador del Liverpool, dado el posible desgaste físico que ha tenido Luis Díaz el último mes.

Este partido hace parte de la quinta ronda de la FA Cup, el torneo más longevo del fútbol inglés.

+Liverpool hoy: gol de Luis Díaz, nominado al mejor del mes

+James Rodríguez criticó la falta de recambio en la Selección

🔴 #LIVNOR 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🔴

How the Reds line-up for tonight’s #EmiratesFACup fifth-round tie 📋

— Liverpool FC (@LFC) March 2, 2022