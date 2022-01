Luis Díaz es el colombiano sensación. Lo más seguro es que su futuro esté en un gigante de Europa, pero por ahora no hay nada concreto.

Hace unas horas surgió el fuerte rumor que vinculaba a Luis Díaz con Liverpool, equipo que pagaría una suma cercana a los 60 millones de euros por el colombiano. La escuadra de Inglaterra habría puesto los ojos en el guajiro hace unos meses, incluso con sus enfrentamientos directos en la Champions League.

Medios de Inglaterra y Portugal daban como un hecho la llegada de Díaz a Liverpool en este mercado de invierno, aprovechando el gran nivel del atacante cafetero en el FC Porto y la ausencia momentánea de Mohamed Salah y Sadio Mané por la Copa de Africa.

Liverpool and Porto sources deny contacts/talks over Luis Díaz move in January. There’s no proposal to discuss, as things stand. 🔴🇨🇴 #LFC

Liverpool sent their scout to follow Díaz five times last year but there’s no negotiation now.

🇪🇬 Current priority: Mo Salah new deal. pic.twitter.com/eGOnrAjOGI

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 6, 2022