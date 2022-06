El pedido de detención para Sebastián Villa en detalle. ¿Irá a prisión?

Lo último en el caso de Sebastián Villa, acusado de abuso sexual, lo protagoniza la fiscal Vanesa González. ¡Solicitó su arresto!

Ahora, tal cual lo informó TyC Sports, todo quedará en manos del Juzgado de Garantías N° 2 de Lomas de Zamora, cuyo encargado es Javier Leandro Maffucci Moore. Son 5 días los que tiene para decidir si detienen al futbolista o no. Durante ese tiempo hay un partido de Boca Juniors por Copa Argentina (vs. Ferro) y no está claro qué pasará con él.

Argumentos de la fiscal para pedir la detención de Sebastián Villa

Así los publicó TyC Sports: según la fiscal Vanesa González, “la damnificada ha sido precisa al indicar las circunstancias en que ocurrieron los hechos”, a lo que se suman los “videos y mensajes” “al día siguiente del hecho”.

A su vez, aseguró que “no debe considerarse especialmente la circunstancia de que Sebastián Villa Cano resulte ser un destacado atleta del fútbol argentino” y que la Justicia debe atenerse al “principio Constitucional de igualdad ante la ley”. Y agregó: “En su condición de persona pública, debería resultar un ejemplo de conducta, un ejemplo para una sociedad en la que buscamos un cambio, y vamos camino a ello”.

Por último, González afirmó que también busca “concientizar, instruir y abogar por el fin del patriarcado”. Y sentenció: “Maxime (y como en el caso que aquí se investiga), cuando ese patriarcado se ve potenciado por la sensación de impunidad que le otorga al autor del delito, su poder económico frente a la víctima vulnerable”.

🇨🇴🔵🟡 La fiscal pidió la detención del extremo de Boca, Sebastián Villa. Ahora el juez deberá decidir si concede el pedido en la denuncia por “abuso sexual”. https://t.co/9ABwjzO9YO — Diario Olé (@DiarioOle) June 7, 2022