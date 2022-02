El delantero colombiano Luis Díaz convirtió el tercer gol del Liverpool en la victoria local por 3 – 1 sobre el Norwich.

Titular, se mantuvo en competencia aún en los momentos complicados del compromiso. Norwich marcó el primer gol, pero nunca se esperó una reacción tan poderosa por parte de su rival. Marcaron Salah, Mané y Díaz.

Luis, fiel a su categoría para jugar, definió a un rincón con extrema sutileza. Golazo en su estreno goleador. No podía ser mejor para él. Además, la afición del Liverpool quedó tan fascinada con él, que cuando se dio su salida del partido (reemplazado por Takumi Minamino) le dedicó un cántico que hace parte de un viejo recuerdo.

La canción que le entonan a Luis Díaz ahora es una especie de “adopción” de un estribillo muy popular en el tiempo que el uruguayo Luis Suárez era gran estrella del Liverpool. Al charrúa lo idolatraban en Anfield. Pues bien, unas estrofas de ese tema han sido adaptadas muchos años después, tributo al colombiano.

The Kop singing the old Luis Suarez song, replacing Suarez with Diaz.

— Anfield Watch (@AnfieldWatch) February 19, 2022