El equipazo que armaría Liverpool con Luis Díaz en 2024

Liverpool FC desde ya piensa en lo que vendrá dentro de un par de años. El fichaje de Luis Díaz hace parte de esos ambiciosos planes.

Así lo ha revelado el Daily Mirror en el Reino Unido. Dicen tener información exclusiva de los planes que tienen los Reds y en los que Luis Díaz era pieza clave. Ya lo tienen. Se adelantaron a lo que tenían planeado con él, debido a la amenaza de Tottenham y West Ham por llevárselo ahora mismo. Para evitarlo, los de Anfield adelantaron su oferta. Lograron un acuerdo y ya lo tienen. Empiezan a disfrutarlo ahora, más allá de que el plan estaba pensado para más adelante.

Ese equipo de alto nivel del que empiezan a hablar para el futuro, en realidad, se parece demasiado al actual. El DT Jürgen Klopp ha sabido hacer movimientos que lo tienen muy contento. A él, a directivos e hinchas. Es un proyecto ambicioso que en el presente ya dio un título más y podrían ser varios más. Todavía compite en FA Cup, Premier League y Champions. Por ende el equipo del futuro en Liverpool no tendría muchos retoques. Al menos es el plan.

Gran parte de ellos ya están en el club y la mayoría tiene contratos por varios años. Esa es la razón. Los han fichado o renovado porque quieren mantenerlos. El caso que mantiene la expectativa es el de Mohamed Salah, cuyo vínculo vence en 2023. Con él desde ya se intenta la renovación. Los demás tienen vínculos que garantizarían su estancia hasta ese momento.

El único fichaje que se piensa para ese 11 ideal es el de Jude Bellingham, el joven mediocampista inglés de 18 años con presente en Borussia Dortmund, tasado en 70 millones de euros.

