El día que Florentino Pérez se enamoró de Juanfer Quintero

Nuevamente se habla de Juan Fernando Quintero y River Plate. Ahora salió a la luz un comentario de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, sobre el colombiano.

En entrevista que le hicieron a Rodolfo D’Onofrio, expresidente de River, se conoció lo que dijo el mandamás del cuadro Merengue sobre Juanfer Quintero el pasado 9 de diciembre de 2018, cuando le ganaron la Copa Libertadores a Boca Juniors en el Santiago Bernabéu con gol del ahora jugador del Shenzhen FC.

D’Onofrio habló con el Diario La Nación, de Argentina, y dio detalles de la conversación que sostuvo ese día en el Bernabéu con Florentino.

“Me acuerdo que en el palco tenía sentado a Florentino, al presidente de España, al de la FIFA, al de la Conmebol, estaban todos. Y con Florentino hablábamos que River no podía perder porque estábamos en el campo de juego de Don Alfredo (Di Stéfano). Cuando entra Quintero, le digo: ‘este va a cambiar el partido’”.

Y agregó que “de casualidad, lo agarro a ‘Juanfer’ y le digo: ‘hoy vas a hacer un gol y me vas a dar una gran alegría’. Se me ocurrió y se dio. Y al ratito me dice Florentino: ‘oye, cómo juega este chaval’. Porque empezó a mover los hilos”.