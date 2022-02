Díaz aterrizó en Liverpool: el saludo con Klopp

El colombiano ya pisó suelo inglés y conoció las instalaciones de su nuevo club. Liverpool mostró el primer encuentro con Jürgen Klopp.

Luego del trago amargo en la Eliminatoria Sudamericana, y de estar en Francia resolviendo temas de pasaporte, Luis Fernando Díaz ya llegó en Reino Unido para conocer su nueva casa. Se transportó hacia el AXA Training Center, el moderno predio deportivo de los Reds.

There’s plenty of Diaz content heading your way today, Reds 😍🇨🇴 pic.twitter.com/QzGIisx0Np



Ahí fue recibido por su nuevo jefe: Jürgen Klopp. El alemán, que horas antes lo llenó de elogios en rueda de prensa, lo recibió con un abrazo y una gran sonrisa. Cruzó unas palabras con él y le presentó a Lijnders, su asistente técnico. Las redes sociales del elenco de Merseyside mostraron el esperado encuentro.

A warm welcome from the boss and Pep Lijnders for @LuisFDiaz19 🤗 pic.twitter.com/mIUZUVTKsL

— Liverpool FC (@LFC) February 4, 2022