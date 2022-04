‘Cucho’ Hernández: casi descartado para el final de la temporada

Se estima que el regreso de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández a las canchas de la Premier Legue no se dará en el final de la temporada actual.

Una lesión en el muslo dejó a uno de los jugadores colombianos más importantes en la actualidad fuera del terreno de juego y se espera que su recuperación tarde más de los esperado. El cuerpo médico del Watford F.C., no dado información sobre el regreso del futbolista, que sigue realizando trabajos de recuperación.

Un de los portales especializados sobre las lesiones sufridas por los jugadores en la Premier League, Premier Injuries estimó que la lesión del goleador de 23 años no se dará en lo que resta de la temporada y no jugará en el campeonato inglés. Allí es totalmente descartado Hernández, “me temo que la lesión en el tendón de la corva es grave, no lo veremos por un período considerable de tiempo”.

El ‘Cucho’ se lesionó el pasado 9 de abril en el partido que jugó el Watford F.C frente Leeds. Desde entonces se ha especulado con que sus posibilidades de volver son mínimas.

+David Ospina: en Italia dan por hecho su salida del Napoli

+Luis Díaz fue sincero: “Lo que más me ha costado en Liverpool es…”

Otro de las situaciones que pueden generar esta lesión de Juan Camilo Hernández es que de no superar el problema del descenso, el colombiano no podrá volver a jugar en la Premier League, ya que actualmente el Watford está en la posición 19 de la Premier con 22 unidades.

En las últimas fechas el equipo deberá lograr sobrepasar al Burnley si pretende quedarse en el fútbol de primera división de Inglaterra.