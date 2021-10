¿Continuará Juan Guillermo Cuadrado con la Juventus en Italia?

El tema de la renovación de contrato de Juan Guillermo Cuadrado con la Juventus FC se ha vuelto común en los medios de comunicación italianos, donde por estos días aseguraron que todo parece estar muy cerca de darse para que el colombiano continúe vistiendo los colores del equipo de Turín.

El periodista Nicolo Schira informó que las partes habrían llegado a un acuerdo y Neco se quedaría hasta 2023, con la intención de alargar por un año más.

“Cuadrado y su extensión de contrato hasta 2023, con opción de un año más con Juventus. Están en la etapa final”, escribió en su cuenta de Twitter el comunicador.

Y es que hay motivos de sobra para que quieran dejarlo allí, pues se ha convertido en una pieza clave en el plantel, gracias a su polifuncionalidad y asistencias para sus compañeros.

Juan #Cuadrado’s contract extension until 2023 + option for another year with #Juventus is at the final stage. #transfers https://t.co/Xa9NOgXM1G

— Nicolò Schira (@NicoSchira) October 19, 2021