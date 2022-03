‘Chicho’ Arango, víctima de un nuevo golazo de chilena de Yimmi Chará

Uno de los jugadores que pasa por la mejor actualidad y hace parte de la Selección Colombia es Yimmi Chará, atacante que milita con el Portland Timbers de la MLS.

Hace menos de una semana se había reportado con gol, ahora lo volvió a hacer en el empate de su equipo 1-1 ante Los Ángeles FC, club que contó con la presencia de los colombianos Jesús Murillo y ‘Chicho’ Arango.

Así como el golazo del ‘Cucho’ Hernández al Arsenal con el Watford , Chará no se quedó atrás y al minuto 18′ hizo una chilena para abrir el marcador y poner a su equipo, parcialmente, en ventaja como visitante.

Al final empató el compromiso Mbacke al minuto 90+3. Por el local también estuvo en cancha el ex América de Cali, Santiago Moreno.

El pasado 27 de febrero Chará ya había marcado un gol bastante parecido. Ese lo marcó ante New England. Ahora suma dos goles en la temporada 2022 y un grn momento que lo pone de nuevo dentro de los candidatos a estar con la Selección Colombia en los juegos del presente mes.

Scoring regular goals is too boring for Yimmi Chara. 🚲🚲 pic.twitter.com/dioSbhjKhp

— Major League Soccer (@MLS) March 7, 2022