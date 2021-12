Carlos Darwin Quintero y un año más en el Houston Dynamo

Carlos Darwin Quintero que sonaba para llegar a Atlético Nacional, seguirá en su actual equipo.

Un nuevo nombre se cae en la carpeta del equipo antioqueño, el jugador de 34 años que juega actualmente para el Houston Dynamo, seguirá hasta diciembre de 2022 y el actual contrato podría extenderse hasta el 2023.

Quintero llegó al equipo de Texas en el 2019 y ha jugado 20 partidos y tan solo ha marcado 3 goles.

Houston Dynamo en sus redes sociales oficializó el acuerdo y la extensión del contrato con el colombiano.

Let’s keep building together, @darwinJR3 🤘

A message from the man himself ⤵️ pic.twitter.com/HnPgCICuh6

— Houston Dynamo FC (@HoustonDynamo) December 21, 2021