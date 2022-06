Carbonero a Racing: ¡Se hizo los exámenes médicos sin permiso!

El colombiano Johan Carbonero se hizo los exámenes médicos para incorporarse a Racing Club, pero el presidente de Gimnasia dijo que no estaba autorizado.

Durante el último tiempo, Johan Carbonero ha sido un jugador apetecido por los grandes de Argentina. Racing de Avellaneda es el equipo que más cerca está de incorporar al extremo de Gimnasia y Esgrima de La Plata, pero en el camino han habido obstáculos como la denuncia por violencia de género que el jugador tiene en su contra.

Ahora, cuando parecía que todo estaba acordado entre las partes, hay una nueva cuestión por resolver. Carbonero se hizo los exámenes médicos y declaró ante los medios como nuevo jugador de Racing, mientras que en simultáneo el presidente de Gimnasia advirtió que no habían dado la autorización y que el fichaje aún no se había firmado.

“RACING ES UN CLUB QUE JUEGA BIEN A LA PELOTA”. Johan Carbonero se realizó la revisión médica y dijo estas palabras, antes de convertirse en refuerzo de la Academia. pic.twitter.com/laMX8hHAdi — SportsCenter (@SC_ESPN) June 18, 2022



“Será una cuestión particular, pero no tiene permiso para hacerse exámenes médicos”, dijo el dirigente del conjunto platense. Racing tampoco se pronuncia oficialmente, y parece que hasta ahora el extremo formado en Once Caldas no tiene el futuro resuelto. Encima, el próximo lunes La Academia visita a Gimnasia por el torneo local, y Carbonero dijo que estaba a las órdenes de Fernando Gago.