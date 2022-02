Atentaron contra el bus de EC Bahía, hubo partido y Rodallega marcó

¡Terrible lo que pasó en Brasil! El bus en el que iban Rodallega y demás integrantes de EC Bahía sufrió un ataque. Así jugaron y ganaron. Hugo hizo gol.

La delegación del club brasilero se dirigía al Arena Fonte Nova para el partido de la Copa del Nordeste ante Sampaio Correa cuando fue impactado por un artefacto explosivo. Dos jugadores resultaron heridos, según informó el club.

“El caso más preocupante es del portero Danilo Fernandes, que tuvo el rostro dañado por esquirlas y fue transferido a un hospital”, indicó el Bahía en sus redes sociales. El otro damnificado fue el lateral izquierdo Matheus Bahia, quien sufrió cortes superficiales en los brazos. Pese a todo eso, hubo partido. “Jugaremos por dignidad, profesionalismo y para honrar los colores del Bahía”, dijo el técnico Guto Ferreira.

Terminó 0-2 y contó con un nuevo gol de Hugo Rodallega. El colombiano anotó el definitivo del partido. También hizo la asistencia para el primero. De esa forma el atacante de 36 años llegó a 7 tantos en 2022. Es el atacante colombiano con más anotaciones en el año. Hizo 6 en la Copa del Nordeste y suma uno en el torneo estadual bahiano.

O Esporte Clube Bahia informa que uma bomba explodiu dentro do ônibus da equipe na chegada à Fonte Nova e atletas ficaram feridos. O caso mais preocupante é do goleiro Danilo Fernandes, atingido por estilhaços no rosto e já encaminhado a um hospital. Grupo discute se terá jogo. pic.twitter.com/qHpRJtmpnf

