Atalanta rechazó la oferta del Newcastle por Duván Zapata

Medios deportivos en Italia anunciaban una gran oferta por parte del Newcastle para el colombiano Duván Zapata. Atalanta rechazó la oferta.

Tras conocerse la compra del Newcastle hace unos meses, el club ahora cuenta con un gran poder adquisitivo y comenzó aprovechándolo en el mercado de invierno. Ahora, se planteaba que el jugador por el cual mostraba interés el equipo inglés era nada más y nada menos que Duván Zapata, delantero del Atalanta en la Serie A y de la Selección Colombia.

Se dice que la oferta rondaba los 30 millones de libras esterlinas, sin embargo, se descartó por parte del club italiano. Antonio Percassi, presidente del club, tiene más que claro que Duván es pieza clave en el equipo y eso fue todo para que la negociación no fuera efectiva.

Story here as Atalanta reject Newcastle’s opening proposal for Duván Zapata – worth around £25m. Noise around Robin Gosens sounds more positive though but whether Atalanta would be willing to sell this month, remains to be seen. #NUFC https://t.co/4KwiQe3opa

— Ryan Taylor (@RyanTaylorSport) January 18, 2022