Así quedaron los octavos de final de Europa League, ¿Cómo les fue a los colombianos?

Este viernes se llevó a cabo el sorteo de los octavos de final de la Europa League, segunda competición de clubes más importante de Europa donde hay participación colombiana.

Jugadores como David Ospina ( Napoli), Luis Díaz y Matheus Uribe (FC Porto), Duván Zapata y Luis Muriel (Atalanta), Wilmar Barrios (Zenit) y Alfredo Morelos (Rangers) son los cafeteros que nos representarán.

Así quedaron los cruces de octavos de final de la Europa League

FC Barcelona vs Napoli

Leipzig vs Real Sociedad

Atalanta vs Olympiakos

Sevilla vs Dínamo Zagreb

Zenit vs Betis

Dortmund vs Rangers

Porto vs Lazio

Sheriff vs Sporting Braga

¿Cuándo se juegan los octavos de final?

Son cruces de ida y vuelta. Los partidos de ida están programados para el 17 de febrero y los de vuelta una semana después. Los ganadores de cada una de las llaves accederá a cuartos de final, ronda que también será sorteada y será el 25 de febrero.