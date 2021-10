Alfredo Morelos: ¿podría ser goleador histórico de Rangers?

Alfredo Morelos sigue rompiendo récords en el Rangers de Escocia. Ahora, va por un selecto grupo de los máximos goleadores en el club británico.

Alfredo Morelos alcanzó los 100 goles oficiales con la camiseta de Rangers, número que significó un importante hito para él y todo el fútbol colombiano. Sin embargo, no se ha hablado mucho sobre qué tantos goles necesita el ‘Búfalo’ para seguir subiendo posiciones en la historia del club escocés, pero lo que sí es cierto es que su centenar lo podría acerca aún más al fútbol de élite.

Alfredo Morelos es el quinto máximo goleador en la historia de Rangers, con 100 anotaciones en 199 juegos. En el cuarto lugar le sigue Mark Hateley con 113, y en el tercero, Kenny Miller con 116. Hasta ahí, todo bien, números alcanzables por el delantero cordobés, quien ha tenido una extraña relación con su DT, Stiven Gerrard.

💯 #RangersFC goals for @morelos2106.

👉 Watch all of the goals in full now on RangersTV: https://t.co/JYJsfHnv90

🐃 #ElBufalo100 pic.twitter.com/pnbB2VDeI4

— Rangers Football Club (@RangersFC) October 24, 2021