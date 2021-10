A Dairon Asprilla lo confunden con el hijo del Tino, por culpa de su golazo

El delantero colombiano Dairon Asprilla es motivo de comentarios en los medios de comunicación internacionales, debido al golazo que marcó este miércoles en la MLS, durante la victoria de su equipo Portland Timbers por 2-0 sobre San José Earthquakes.

El atacante realizó una chilena desde afuera del área, la cual muchos piden que se incluya en el listado para ganarse el Puskas al mejor tanto en todo el planeta.

El dato curioso es que en portales como O Jogo, de Portugal y Globoesporte, de Brasil, publicaron la noticia hablando del futbolista como si fuera el hijo de Faustino Asprilla.

Aunque no es cierto porque el Tino solo tiene un hijo llamado Santiago, la confusión pudo haberse dado por el nivel de la anotación del jugador. Cabe resaltar que aunque el heredero de Faustino vive también en Estados Unidos, nada tiene qué ver con Dairon.

He had the audacity. #RCTID pic.twitter.com/8pNByMXvGL

— Portland Timbers (@TimbersFC) October 28, 2021