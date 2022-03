Wilmer Cabrera volvió a hablar sobre la posibilidad de llegar a América

Luego de que se comenzara a hablar del técnico cartagenero como una opción para llegar al América de Cali, él mismo se refirió a esta posibilidad.

Desde el retiro de Wilmer Cabrera como jugador profesional, dejando un grato recuerdo en América y la Selección Colombia, ha venido formando su carrera como DT en el fútbol de Estados Unidos. Actualmente está en la segunda división, pero ve con buenos ojos la posibilidad de iniciar un proyecto en su país, luego de que se vinculara su nombre con el cuadro escarlata.

En diálogo con ‘El Vbar’ de Carcol Radio, comentó. “Agradezco que suene mi nombre por la hinchada, pero en concreto no hay nada. El profesor Juan Carlos Osorio está trabajando y yo la verdad no he hablado con nadie, aunque sería muy lindo volver a dirigir en Colombia, pero en el momento que se dé la oportunidad, miraremos“.

Sobre volver a Colombia. “Si hay algún proyecto serio donde uno pueda trabajar y donde a uno lo quieran, que es lo fundamental, sería bueno. Uno como entrenador no puede cerrar las puertas a nada y mucho menos a su país de origen. Poder volver a aportar al fútbol colombiano, a progresar y entregar lo que uno ha aprendido sería una linda posibilidad“.

La presión de un equipo como América. “Uno no puede ser entrenador sin presión, yo me pongo presión a donde voy, porque así crecí, como jugador de fútbol había presión. Así sea tranquilo en otros aspectos, yo extraño la presión de lo que se siente en Colombia, las posibilidades se tienen que dar y para estar en un sitio, lo tienen que querer a uno primero que todo“.