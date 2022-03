Wilmer Cabrera abre las puertas para dirigir al América de Cali

El técnico colombiano y exjugador del América habló sobre la posibilidad de dirigir en el fútbol colombiano, hablando concretamente del cuadro escarlata.

En los últimos días, uno de los temas de los que más se ha hablado a la interna del América de Cali es la posibilidad de cambiar el cuerpo técnico tras los malos resultados que se han dado bajo el mando de Osorio. Lo que han dejado prácticamente claro es que el cambio se dará al finalizar este semestre por temas financieros, pues la postura del DT es no renunciar.

+ ‘Patrón’ Bermúdez: “Osorio parece que vive en un mundo diferente”

Entre tanto, se han analizado las ofertas de candidatos que envían las hojas de vida a las oficinas del club pensando en el que podría llegar, por lo que algunos han hablado directamente sobre esta posibilidad. En este caso, se habla de Wilmer Cabrera, quien en su momento fue jugador del club caleño dejando grata recordación y ahora analiza la posibilidad de regresar en otro cargo.

En diálogo con Antena 2 Cali, Cabrera dijo que le gustaría estar en el fútbol colombiano con un proyecto bien planteado. “Existe la nostalgia y el deseo de colaborar, de volver algún día a Colombia, lamentablemente para mi no se me ha dado la posibilidad, no porque no tenga interés, todo lo contrario, seria lindo regresar si hay un proyecto“, comentó.

¿Quién es Wilmer Cabrera?

Es un exjugador cartagenero que pasó por América de Cali, Santa Fe, Millonarios, entre otros, siendo su mejor época la vivida en el cuadro escarlata, donde jugó 7 años. Mientras estuvo en este club, hizo parte de la Selección Colombia, siendo convocado a los 3 mundiales de los ’90. Después de su retiro, comenzó su carrera como DT en Estados Unidos, donde ha venido sumando experiencia como asistente y técnico, pasando por 4 clubes de la MLS y dirigiendo la Selección sub-17 de ese país. Actualmente está con el Riograndre Valley del ascenso estadounidense.