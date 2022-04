Tulio Gómez y la razón por la que Guimarães no siguió en América

El máximo accionista del América de Cali habló sobre la salida del DT cuando era vigente campeón, ahora que está por contratarlo nuevamente.

Esta semana, se va a oficializar la llegada del nuevo cuerpo técnico del América tras la salida de Juan Carlos Osorio de la institución. El último partido de su era fue este domingo, cuando su asistente técnico Pompilio Páez dirigió en la victoria por 3 – 2 en el Pascual Guerrero ante Millonarios, pero ahora se vendrá un nuevo proceso.

O mejor dicho, se reanudará un proceso que quedó a medias. América volverá a contratar al nacionalizado costarricense Alexandre Guimarães, quien llegará el próximo martes a la ciudad de Cali para firmar su contrato y ponerse al frente del cuadro escarlata. Regresa, tras haber salido del club injustamente en época de pandemia.

En diálogo con ‘Zona Libre de Humo’, Tulio Gómez explicó la razón por la que se cortó su proceso mientras era campeón vigente del FPC. “Aquí no se falseó a nadie, el profesor Guimarães no se pudo quedar en América por factor económico, recuerde que vino la pandemia y yo le dije que no podía seguir pagando lo mismo, pero para nada quedamos mal“.

En días pasados, había comentado que no se pudo renovar el contrato debido a la incertidumbre que había en el mundo en ese momento, pues en junio de 2020 nadie sabía lo que iba a pasar con el tema del coronavirus. Ahora, revela que es esperado en el trascurso de la semana para de inmediato ponerse a trabajar con el grupo para el partido ante Atlético Nacional del fin de semana.