Tulio Gómez: “Tener la nómina más cara no significa ser campeón”

El máximo accionista del América de Cali habló sobre los fichajes del 2022 y reveló que hay 3 jugadores muy cerca de arreglar su traspaso.

En la hinchada de América de Cali hay preocupación, pues el tema de contrataciones para el 2022 no parece alentador y no hay pistas de los jugadores que podrían llegar. Rumores se han generado de todo tipo, pero no hay nada concreto a días de comenzar con la pretemporada. Sobre este tema, habló el dueño del equipo, Tulio Gómez.

+ Saldría de América de Cali con rumbo al fútbol venezolano

En diálogo con ‘El Corrillo de Mao’, el dirigente se refirió a los rumores que se han generado en los últimos días. “En redes hay mucho humo por estos días, nosotros estamos trabajando calladamente y sabemos lo que necesitamos, cuando tengamos listos los acuerdos nosotros anunciaremos“, comentó inicialmente.

Manifestó que están negociando con 3 jugadores y están trabajando fuertemente para confeccionar la nómina del próximo año. “Hay 3 jugadores que están cerca, cuando firmen los anunciaremos. Si están fuera se manda el contrato, ellos firman y se presentan la primera semana de enero“.

Por último, habló sobre Edwin Cardona y Andrés Andrade. “Cardona se gana 100.000 dólares mensuales, yo creo que no hay un equipo en Colombia que pueda pagar eso, quizá Junior o Nacional. El ‘Rifle’ Andrade tiene contrato con Nacional. América puede traer jugadores que pueda pagar, no siempre las nóminas más costosas son las campeonas sino Junior y Nacional siempre serian campeones“.