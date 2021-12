Saldría de América de Cali con rumbo al fútbol venezolano

El jugador no continuaría en el cuadro escarlata para 2022 y desde ya están negociando para que pase a un equipo importante de Venezuela.

Desde hace varios días, se confirmó que el América de Cali le había comunicado a 5 jugadores que no continuarían para el 2022. Tres de ellos ya salieron: Héctor Quiñones, Joao Rodríguez y Jeison Lucumí; quedan Gustavo Torres, quien todavía tiene en dudas su continuidad y el canterano Carlos Cortés Barreiro, que saldrá en condición de préstamo.

Pues bien, ya sonó la primera oferta por este último. Según se pudo conocer, es muy probable que el delantero de 20 años termine firmando con el club Estudiantes de Mérida, que jugará la fase previa de la Copa Sudamericana en 2022. El tema está cerca de cerrarse y el jugador viviría su primera experiencia por fuera del club que lo formó como profesional.

En diálogo con el periodista Max Martínez, Leonel Vielma, técnico de este equipo, confirmó que ya adelantaron conversaciones con el presidente de América, Mauricio Romero, con el que compartió equipo en su etapa como jugador, aunque explicó que todavía no hay nada definido a la fecha.

Barreiro es uno de los jugadores más prometedores de la cantera, según los técnicos que lo tuvieron en sus procesos formativos. Sin embargo, recibió la oportunidad de llegar al primer equipo desde 2020 y no aprovechó los minutos que le dieron. Estos dos años jugó 16 partidos, 9 como titular, pero no logró estrenarse como goleador. Fue citado en repetidas ocasiones por la Selección Colombia Sub – 20.