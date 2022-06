Tulio Gómez le abre las puertas de América a Hernán Torres

El máximo accionista del América de Cali se refirió a la buena actualidad del DT tolimense y dice que lo quiere de regreso en su equipo.

Esta semana, el Deportes Tolima estará jugando su tercer final consecutiva de la mano del técnico Hernán Torres, quien con su estilo defensivo y la buena inversión de los directivos ha logrado hacer que a este club se le considere como un grande del FPC, siendo el único club que se metió hasta los octavos de final de la Copa Libertadores 2022.

+ Ya van 2 bajas y pueden ser más en el América de Cali

Ante estos buenos resultados, en redes sociales comenzaron a recordar cuando Torres fue técnico del América de Cali, logrando ascender al equipo luego de 5 años sin conseguirlo y saliendo del club por los resultados complicados en primera división. El periodista Carlos Arango compartió una entrevista hecha en 2020, donde el DT confesó que él fue quien renunció.

“Yo le había renunciado a don Tulio dos veces y él no me había dejado renunciar, él me dio ‘no profe, aguante, tranquilo’. Ya luego tras un partido en Envigado yo no me sentía trabajando tranquilo y le dije en el camerino ‘yo no voy más’ y ahí él ya me aceptó la renuncia“, confesó en su momento el técnico, recordando que fue decisión suya irse del club.

Ante este video, apareció Tulio Gómez, quien en su cuenta de twitter respondió en el video y dijo que el estratega tiene las puertas del club abiertas. “A Hernán Torres le tenemos inmenso cariño y un gran agradecimiento por sacarnos de la B. Siempre lo respaldamos, la decisión de irse fue de él; él sabe que tiene abiertas las puertas de América“.