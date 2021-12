Tulio Gómez habló claro sobre todos los rumores de América

El máximo accionista del América de Cali fue consultado sobre todos los nombres que han estado sonando en este mercado de fichajes.

En diálogo con Alfred Gómez en un live de Instagram, Tulio Gómez habló claro sobre el tema de fichajes, descartando a varios nombres que sonaron. “Nosotros no podemos anunciar a ningún jugador que no hayamos firmado. Si usted me pregunta por un jugador con el que estamos negociando, yo no le voy a decir ni sí ni no, porqué puede estar negociando también con otro equipo, entonces hasta que no esté firmado yo no puedo confirmar nada“.

Los rumores y las respuestas de Tulio

Fainer Torijano: Es un jugador que me gusta.

Andrés Andrade: Tiene contrato con Nacional.

John Edison García: Ese me gusta. Es interesante.

Jean Pestaña: No lo tengo presente.

Nelson Deossa: Agradecido por que nos dio la clasificación, pero si uno pregunta por un jugador a un equipo chico, piden mucho.

Michael Rangel: Me pedían mucho, 130 millones más prestaciones son 180 millones, no podemos pagar eso.

Juan Fernando Caicedo: Eso es humo. Me tocaba pagar 500.000 dólares para sacarlo del Tolima.

Daniel Mantilla: No he preguntado por él.

Daniel Cataño: A mí me gusta, pero si uno lo busca y el senador Camargo pide millones.

Larry Angulo: No haremos uso de la opción de compra. Tiene contrato hasta junio.

Mauricio Gómez: Tiene contrato vigente. Si llega algún préstamo se va.

Aldair Gutiérrez: Falso

Marino Hinestroza: Con él nunca pasó nada. Todo eso de que se iba para Italia son cuentos. Él llegó de Palmeiras y estará con nosotros en 2022.

Brayan Rovira: Lo pregunté en junio, pero Nacional solo lo vende. Si en algún momento lo llegan a prestar nos lo prestan a nosotros.

Marlon Torres: No ha llegado ninguna oferta. Si llega algo veremos.

Gustavo Torres: Creo que saldrá en venta en los próximos días.

Andrés Felipe Roa: Falso

Rodrigo Ureña: Es jugador de América.

Agustín Vuletich: Nada.

Juan Felipe Echeverry: Llega, pero hay que llevarlo poco a poco. Ya dependerá de Osorio.

Yhormar Hurtado: Nada.

Daniel Quiñones: Se va a ir en préstamo.

Edwin Cardona: Yo no sé si Osorio va a conseguir traer a Cardona. Si Petiso la tiró es porqué tiene información. Yo de ese jugador nada.

Pablo Ortiz y Kevin Andrade: Contamos con ellos, pero si queremos que salgan un año a préstamo para que se potencien.

Bayron Garcés: Nada.

Javier Reina: Nada.