Tulio Gómez en total desacuerdo con los estatutos de Dimayor

Ante las sanciones de Dimayor y que el equipo tenga que encarar un próximo partido a puerta cerrada, mostró su indignación por las decisiones.

Este martes, América de Cali estará de regreso en el estadio Pascual Guerrero luego de 3 partidos jugando por fuera. Será en el juego correspondiente a la fecha 6 de la Liga BetPlay donde recibirán a Rionegro Águilas. Sin embargo, el juego se desarrollaría a puerta cerrada por una sanción pendiente del semestre pasado por un juego ante Pasto como visitantes.

El máximo accionista del cuadro caleño, Tulio Gómez, habló con la ‘Banda Deportiva’, donde comentó que a hoy viernes todavía no hay respuesta oficial desde Dimayor sobre si habrá ingreso al público o no, pero que todo hace parte de una sanción que no se merecían, pues no controlan la logística en los estadios de los rivales.

“Estamos esperando la respuesta hoy porqué ya llevamos 4 fechas de visitante y esta sanción es por un partido en Pasto. Tenemos que cambiar esos estatutos, cómo vamos a pagar nosotros los platos rotos de vandalismos que cometan hinchas en un estadio que no controlamos. Estamos pendientes de la respuesta, eso debe salir hoy y si no sale hoy nos jodimos“.

Le comentaron que el juego de la fecha 7 ante Equidad será en ‘El Campín, por lo que volvió a tocar el tema. “Si ustedes recuerdan que cuando nosotros ascendimos el primer partido fue en Bogotá contra Equidad y metimos 34.000 personas. El tema es que si hay despelote o algo, no nos cobren a nosotros, eso sí me tiene muy indignado. Cómo es que jugamos de visitante, el local se queda con la taquilla, a veces con los puntos y nosotros nos quedamos con la sanción, eso no puede ser así“.