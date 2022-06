Tulio Gómez confirmó noticia sobre Joel Graterol

Luego de que se viniera barajando la posibilidad de que el portero venezolano saliera del América de Cali, el máximo accionista habló sobre la situación.

Esta semana, han venido aumentado los rumores sobre una posible venta de Joel Graterol, quien tiene pretendientes en el continente americano como en Europa. Esto sumado a que el venezolano tiene contrato hasta diciembre de 2022, podría aumentar las posibilidades de que se termine marchando ahora y no cuando se termine su vínculo contractual ‘a coste cero’.

Se habló de que el FC Lorient de Francia prepara una oferta por el portero de 25 años, además de intereses de clubes de la MLS. Sobre esto, habló Tulio Gómez, máximo accionista de la institución, negando todo. “Yo no lo le paro bolas a nada de eso, si nos podemos a vender lo poquito que nos queda nos quedamos sin nómina en este torneo“.

Hablaba con ‘Zona Libre de Humo y al moment le preguntaron que si no lo van a vender, al menos lo van a renovar, a lo que respondió que ese punto ya está resuelto, pero dejó ciertas dudas en cuanto a la veracidad. “Ya está renovado, para que no vaya a pensar que se va, ya están renovados todos. Dejémoslo ahí para que no vayan a llegar todas las pirañas a robárselo“.

Lo que se conoce de manera extraoficial, es que Graterol ya conversó con los directivos y que habría acordado su renovación de palabra, pero todavía no estaría firmado. Resta esperar para ver cómo terminan las cosas cuando el guardameta vuelva de la concentración con su Selección, pues ahora mismo está en España.