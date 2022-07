Tulio Gómez al dueño de Patriotas: “Es tarde para el pataleo”

El propietario del cuadro boyacense mostró su inconformidad por el cambio de sede para el juego América vs. Cortuluá y desde el equipo escarlata respondieron con dos piedras en la mano.

Este fin de semana, América de Cali jugó su primer partido como local del semestre en el juego correspondiente a la fecha 4 de la Liga BetPlay, cuando se enfrentaron a Cortuluá, jugando en el estadio Doce de Octubre de Tuluá, debido a que el Pascual Guerrero no estaría disponible para este mes de junio por diferentes eventos deportivos.

Sin embargo, hubo un dirigente en el fútbol colombiano que no estuvo de acuerdo con la decisión de Dimayor de haber permitido el cambio de sede para el cuadro escarlata. Se trata de Cesar Guzmán, dueño de Patriotas Boyacá, quien aseguró en diálogo con Blu Radio que habló con el presidente de esta entidad, Fernando Jaramillo, y que no estaba enterado de la situación.

“Cuando me enteré de que América iba a jugar como local en el estadio de Tuluá, llamé al presidente Jaramillo y me dijo que no sabía. Siendo el presidente, una cosa trascendental como esa la debería saber. ¿Cómo delega esas cosas tan importantes en el gerente? Llamé al gerente (Vladimir Cantor) y su respuesta fue que a él no le parecía que esto fuera inconveniente que no encontraba ventaja deportiva“.

Ante estos reclamos, el máximo accionista del América, Tulio Gómez, habló con ‘Zona Libre de Humo’ y respondió de manera tajante a un Guzmán con el que no tiene la mejor relación por demandas hechas anteriormente. “Ya es muy tarde para el pataleo“, dijo el empresario.

Guzmán no se quedó callado y respondió de esta misma forma retadora a través de twitter. “Podrá ser tarde para el pataleo hoy pero no tarde para que Tulio Gómez le explique al país cómo ascendió America de Cali y qué hizo impropio él para tal fin“.