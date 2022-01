Tulio Gómez a Osorio: “O trabajamos juntos, o perecemos separados”

“Tenemos que tirar todos para el mismo lado”, fueron las palabras del máximo accionista del América de Cali sobre las diferencias con el cuerpo técnico.

En las últimas horas, el ambiente en el América de Cali logró calmarse luego de lo reportado a lo largo del año. Juan Carlos Osorio y Tulio Gómez tenían una relación muy quebrantada, pero han logrado ponerse de acuerdo nuevamente buscando lo mejor para la institución en este 2022. Así lo dejó saber el máximo accionista del equipo.

En diálogo con El País, el empresario comentó que ya hay una mejor situación con el cuerpo técnico y que están conversando a diario. “Son discrepancias que se presentan, como en todas partes, pero no son divisiones radicales o irreconciliables, para nada. Y a pesar de que tenemos diferencias con Osorio, lo respaldaremos a muerte. Tuvimos una conversación y le dije: ‘O trabajamos unidos o perecemos separados’”.

Sobre el tema de los fichajes. “En una reunión dijo que no pidió a John Édison García ni a Juan Camilo Portilla, pero admitió que son buenos jugadores. A él no le gustan los extranjeros, pero los jugadores colombianos están muy cotizados y hay que buscar alternativas en el exterior. Es que vamos a traer jugadores buenos, no malos. Estamos contratando jugadores para que los dirija cualquier técnico, que no son los mejores, pero son buenos“.

Respondiendo a lo de aburrir a Osorio. “Mire, por encima de Osorio, de Tulio, de quien sea en el América, está la institución. Todos debemos tirar para el mismo lado, y es por eso que hemos hecho esfuerzos para tener una mejor sede administrativa y deportiva para el equipo, a la altura de las mejores del país; también, por tener una cantera, pero esos logros dan mejor rendimiento si estamos unidos“.