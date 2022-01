“Todo el mundo quiere a Dayro, pero no es que lo necesitemos”

El presidente del América de Cali habló sobre la posibilidad de fichar a Dayro Moreno para esta temporada, considerando el pedido de los hinchas.

En los últimos días, se ha venido hablando mucho en el América de Cali sobre la posibilidad de que Dayro Moreno llegue a este equipo para reforzar la delantera, pero no ha habido consenso en el comité deportivo, razón por la cual ya lo habrían descartado. Mauricio Romero, presidente de la institución y quien estaría en contra de su llegada, habló sobre ello.

En diálogo con ‘Zona Libre de Humo’, el dirigente comentó. “Nosotros le tememos a la filtración porque eso hace que el entorno presione, como el caso de Dayro, todo el mundo quiere que lo fichemos. En este momento Dayro no es lo que necesitamos“, dijo inicialmente cuando hablaba sobre la llegada del español Iago Falque.

Sobre lo que es el trabajo con el comité deportivo, comentó. “Si algo tiene Don Tulio es darnos la confianza para proponer, ser proactivos, pero la decisión al final la toma él. Tenemos una planeación de tipo administrativo y cada vez somos más escuchados porque hemos dado resultados“.

Le consultaron si llegarán más jugadores, a lo que respondió. “A mí me gustaría tener un extremo más, si no se da la renovación de Marino Hinestroza me gustaría hacerlo; le hemos dado plazo hasta mañana para que nos dé una respuesta porqué queremos saber si contamos con él. Más de allí no creo que se mueva mucho más“.