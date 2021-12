Santiago Moreno: gol de penalti, pero sin título en la final de la MLS

Terminó la temporada de la MLS con Portland Timbers en la final. Santiago Moreno la jugó. Se definió en penaltis y ahí las noticias no fueron buenas para el equipo.

Luego de coronarse en la Conferencia Oeste, el equipo de Portland enfrentó a New York City en la definición del título de la temporada en la MLS. En el partido contó con sus 4 futbolistas colombianos. Fueron titulares Diego Chará, Dairon Asprilla y Yimmi Chará. La entrada de Santiago Moreno se dio a los 62 minutos.

La definición de la MLS entre Portland Timbers y New York City

El partido en los 90 minutos terminó 1-1. Por el cuadro neoyorquino marcó Valentín Castellanos. El tanto del empate del elenco que contó con los colombianos lo hizo el chileno Felipe Mora al 90+4. Así que hubo alargue. No se dieron más goles. Todo debió definirse en los penaltis.

Ahí New York City no falló. Marcó en 4 de sus 5 cobros a través de Valentín Castellanos, Maxi Moralez, Talles Magno y Alexander Callens. Por Portland Timbers hubo dos fallos. No anotaron ni Felipe Mora ni Diego Valeri. Sí lo hicieron Santiago Moreno y Christian Paredes. Eso no alcanzó. El título fue para New York City.

Santiago Moreno makes no mistake! NYC ✅❌✅

POR ❌❌✅#MLSCup — Major League Soccer (@MLS) December 11, 2021

El primer semestre de Santiago Moreno en la MLS

Llegó tras coronarse bicampeón con América de Cali. El futbolista de 21 años es una de las grandes apuestas a futuro de Portland Timbers. Lo llevan de a poco. En su primer semestre jugó 17 partidos (4 como titular). Hizo un gol y logró un par de asistencias. No hay que pasar por alto que en la final se hizo cargo de un penalti y anotó.