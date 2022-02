Romero desmiente a Batalla: “Emerson era el más interesado en irse”

El presidente ejecutivo del América de Cali, habló sobre lo que fue la salida de Emerson Batalla a pesar de que el jugador manifestó que se quería quedar.

América de Cali perdió a uno de los jugadores más importantes que tenían en este semestre con la salida de Emerson Batalla del club. Aunque el jugador ya firmó su acuerdo con Talleres de Argentina, manifestó recientemente que no quería ir del proyecto de Juan Carlos Osorio, por lo que se consultó a las directivas del club sobre las razones de su salida.

+ Emerson Batalla: “Decían que todo lo malo de América era mi culpa”

Lo que dijo Batalla, en diálogo con ‘Zona Libre de Humo’ cuando consultaron sobre la decisión de ir a Argentina fue. “Curiosamente no quería venir, quería seguir en el proceso del profesor, quería seguir ayudándolo como él me ayudó… no fue así, se dio esto y tocaba afrontarlo“, comentó.

Este miércoles, el presidente ejecutivo del club, Mauricio Romero, habló con Los Campeones FM y desmintió al jugador. “Es importante aclarara que para hacer cualquier tipo de transacción con cualquier jugador, el primero que debe estar de acuerdo es el jugador y su agente. Emerson era el más interesado en irse“, dijo.

Añadió que las declaraciones del jugador fueron algo que tiene que ir trabajando a lo largo de su carrera. “Emerson es un jugador muy joven que no tiene tan claro el tema de las declaraciones, y es normal. La oferta fue importante, el crecimiento salarial para él también y fue una muy buena decisión para el equipo y el jugador“.