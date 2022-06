Rodrigo Ureña: oferta del Deportivo Cali y el deseo de volver al América

El volante chileno pasa por un buen momento en el Deportes Tolima y habló sobre lo que le faltó en el cuadro rojo y mencionó un interés del rival de patio.

Una de las cosas que dejó el paso de Juan Carlos Osorio en el América de Cali, fue la salida de Rodrigo Ureña del plantel, puesto que el jugador no estaba de acuerdo con la rotación y quería estar en un equipo donde pudiera sumar minutos, llegando a comienzos de este año al Deportes Tolima, tras haber rescindido su contrato con el cuadro caleño.

+ Ya es oficial: tras su salida de América, fue presentado en su nuevo club

Este lunes, el chileno habló con Antena 2 Cali, donde se refirió a lo que le faltó en América para mostrar el buen nivel que tiene hoy. “Jugar, confianza. Cuando un jugador juega tiene la confianza para poder hacer su fútbol tranquilo, uno saca mejores resultados, tiene mejor rendimiento y también esa regularidad de poder jugar todos los partidos“.

Posteriormente, le consultaron sobre si existió una posibilidad de ir al Deportivo Cali. “Creo que ellos hablaron con mi representante para consultarles mi situación, pero vamos a ser claros, ellos lo sabían y lo saben todos, yo me identifico mucho con el hincha de América, uno es profesional y todo, pero sabe de la rivalidad entre equipos y es complejo analizar una situación así“.

Además, dejó claro que entre sus planes no está cerrada la puerta para regresar al equipo escarlata. “Yo le tengo mucho respeto a la camiseta del América de Cali, porqué fue el equipo que me acogió, me recibió muy bien y obviamente espero en algún momento también tener la posibilidad de poder regresar“.