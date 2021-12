Ricardo Gareca y complicado relato sobre Pablo Escobar

El técnico de la Selección de Perú y exjugador de América de Cali habló sobre cuando el reconocido narcotraficante “lo tenía en la mira”.

Hace algunos años, el jefe de sicarios de Pablo Escobar, ‘Popeye’, confesó en una entrevista que Ricardo Gareca era uno de los ‘objetivos’ del Cartel de Medellín cuando este era jugador del América de Cali y que por esta razón pensaban hacerle algún tipo de atentado a manera de ataque hacia los hermanos Rodríguez Orejuela, líderes del Cartel de Cali y ligados directamente a este club.

El ahora técnico de la Selección de Perú, habló con ESPN y se refirió a esa situación que confesó el ya fallecido sicario. “Me enteré con el tiempo porque lo dijo Popeye, un sicario de la época de Pablo Escobar. Me llegó una información a mí, porque yo no tengo redes sociales, a través de WhatsApp, sobre un comentario suyo que decía que me tenía en el listado… Yo estaba en un desconocimiento total, en aquel momento eran muy normales las rivalidades, pero después cuando estalló el real problema yo ya me vengo (a Argentina)“.

Y añadió. “En realidad, cuando yo me vengo estalla todo ese problema de los carteles. Mientras estaba yo eran rivalidades, cada cartel tenía un equipo y a partir de ahí es lo que yo sabía y tenía conocimiento. Después, estalla ese problema y se hizo más grave. Eso lo contó Popeye y yo estaba en desconocimiento“.

Lo que había dicho ‘Popeye’ fue: “Ricardo Gareca siempre estuvo en la mira de Pablo Escobar; sin embargo, no llegaron a él. El amor por el fútbol del ‘Patrón’ salvó a Ricardo Gareca, pues a él y a los otros jugadores de América de Cali se les contempló colocarles un carro bomba, ya que el Cartel de Cali le colocó un carro bomba a la familia de Pablo“, comentó en el Diario ‘El Popular’.