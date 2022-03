¿Qué jugadores terminan contrato con América en junio?

Considerando que el equipo no podrá inscribir jugadores a mitad de año, los que no sean renovados no podrán contar con un reemplazo.

América de Cali se quedó eliminado de todas las competencias Conmebol para este 2o22, por lo que toda la planificación deportiva se quedará reducida a lo que serán las competencias locales para lo que queda de año. La Liga BetPlay en ambos semestres y la Copa BetPlay desde los octavos de final a partir de agosto, son las prioridades del club.

Un ítem importante a considerar, es que en el mercado de fichajes de mitad de año, América no podrá inscribir jugadores, por lo que quienes están ahora, son los que seguirán hasta diciembre, sumando a los nombres que podrían llegar en la ventana para futbolistas sin contrato en el próximo mes de abril.

Por otro lado, algunos jugadores dejarán la institución a mitad de año si no logran llegar a un acuerdo para su renovación. En algunos casos ya está todo definido, mientras que en otros se está haciendo la gestión para mantenerlos en el club.

Jugadores que terminan contrato con América

Larry Angulo: el volante está a modo de préstamo y su pase pertenece a Independiente Medellín. La opción de compra tenia plazo hasta diciembre de 2021 y el cuadro antioqueño se negó a extender la cesión, por lo que saldrá de América.

Elvis Mosquera: el lateral izquierdo es dueño de sus derechos deportivos y será él mismo junto a su entorno los que decidan si están en disposición de renovar. Con la llegada de Brayan Vera, probablemente Mosquera sea prescindible.

Jorge Segura: defensor central, a préstamo y sus derechos son del Watford FC inglés. América gestionó la prolongación de su préstamo, pero solo negociarán la venta.

Daniel Hernández: el volante firmó a préstamo por un año y sus derechos también están en su poder. Se desconoce si hay interés para renovar.

Déinner Quiñones: está a préstamo y su pase es de Atlético Nacional. Se habló de una negociación con el cuadro verdolaga por un porcentaje de los derechos de Jarlan Barrera, pero no se ha llegado a buen puerto.