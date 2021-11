Posible formación titular del América de Cali ante Millonarios

El equipo de Juan Carlos Osorio buscará su primera victoria en estos cuadrangulares finales de la Liga BetPlay recibiendo a Millonarios en Barranquilla.

Este domingo, se comenzarán a jugar los partidos del grupo B de los cuadrangulares del fútbol colombiano, donde América de Cali y Millonarios jugarán un determinante partido buscando llegar a la gran final de este semestre. El juego será en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla a puerta cerrada a partir de las 6:00 p.m..

+ “He pedido que no dejen viajar a las barras de América”

Para estos partidos, el asistente técnico de Juan Carlos Osorio, Pompilio Páez, manifestó que ya no hay espacio para la especulación y que no habría más rotaciones en el plantel, pues han establecido una base luego de los 20 partidos de la fase del todos contra todos, por lo que no habrá mayores sorpresas en la formación titular.

Lo que más revuelo causaría, es que seguirían apostando por la continuidad de Diego Novoa, quien se ha consolidado a lo largo del semestre en el arco y Joel Graterol se quedaría en el banco. Además, la pareja de centrales seguiría estando conformada por Marlon Torres y Kevin Andrade. La principal duda sería sobre quien sería el lateral izquierdo.

Posible formación del América de Cali

Diego Novoa; Cristian Arrieta, Marlon Torres, Kevin Andrade, Elvis Mosquera; Luis Paz, Larry Angulo, Déinner Quiñones; Jeison Lucumí, Gustavo Torres y Adrián Ramos.