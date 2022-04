¿Pompilio Páez le va a soltar el brazo a Juan Carlos Osorio?

Luego de la última experiencia que tuvo como asistente técnico en el América de Cali, Páez habló sobre emprender un proyecto por sí mismo.

Luego de 3 derrotas consecutivas de Juan Carlos Osorio al mando del América de Cali, las directivas decidieron tomar la decisión de rescindir su contrato. Para el último partido, asignaron a Pompilio Páez como DT interino, quien también finalizó su ciclo en este club dejando una victoria en su historial ante Millonarios. Ahora, le consultaron sobre la posibilidad de ser DT en propiedad.

+ Jersson González y la frustración con la que sale del América de Cali

En diálogo con El Alargue de Caracol Radio, el técnico habló sobre lo que fue el paso por América. “Tenemos que revisar muchas cosas, reflexionar, ser autocríticos. Mi persona y el profesor Osorio vinimos con la ilusión de hacer muy buenas cosas, pero las cosas no funcionaron, el rendimiento en la parte deportiva, nosotros no estábamos acostumbrados a un rendimiento tan bajo. Ni el semestre anterior ni este pudimos contar con la plantilla completa de los jugadores”.

Hablando sobre seguir al lado de Juan Carlos Osorio, comentó. “El profe Osorio siempre me ha recomendado, me recomendó en su momento en Nacional antes de él irse a Sao Paulo, ya sea como técnico o como asistente técnico, él tiene un sentido de pertenencia donde está y dentro de los arreglos que él formuló para el América, él me recomendó con los directivos para que yo siguiera con el proyecto si el problema era él“.

No descartó la posibilidad de emprender el vuelo, pero dependerá de lo que se presente en el futuro. “El profe me tiene una confianza muy grande y él quisiera que yo tomara un proyecto deportivo. Eso va a depender que yo tenga esa oportunidad o si le sale un proyecto y él quiere contar conmigo pues ya lo analizaremos“, puntualizó.