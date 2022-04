Jersson González y la frustración con la que sale del América de Cali

El nuevo técnico de Llaneros habló sobre lo que fue su salida del cuadro escarlata tras pasar varios años al frente de las categorías de formación.

La semana pasada, se confirmó la salida de Jersson González del América de Cali, luego de recibir la primera oportunidad de su carrera para ser DT en propiedad de un equipo profesional con el Club Llaneros FC. Posterior a su vinculación con este club, el recordado exjugador habló sobre lo que fue marcharse de la institución caleña y lo que espera en su carrera.

En diálogo con Caracol Radio, comentó. “Era el momento justo para irme para otra institución, más viendo el proyecto tan bonito que quiere hacer el presidente Juan Carlos (Trujillo), me llenó mucho, me dio mucha alegría de empezar de cero como siempre me ha gustado, no de interino sino de encargado. Esperamos con resultados tratar de seguir en esto que a mí me gusta que es la dirección técnica del fútbol“.

Dice que es un paso necesario para su carrera. “Quiero ver primero lo que tengo acá, así mismo ver las falencias y ver lo que hace falta para poder desde junio empezar de ceros como siempre me ha gustado y hacer lo posible para ya en diciembre lograr el ascenso. Jugadores que ya conocen mi metodología de trabajo, quisiera buscar a esos jugadores“.

No negó su aporte a la cantera del club. “Esa camada de jugadores nacidos en el año 99, 2000, (Santiago Moreno, Pablo Ortiz, Kevin Andrade, Emerson Batalla…) fueron la camada de jugadores que salieron y estuvieron en el América, fueron 27 jugadores que salieron y pusimos a debutar en el América, pero no todos están en el América, hay jugadores en otros equipos, todos me han llamado y me han felicitado“.

Sobre si quedó con alguna espinita, dijo. “Para nada, yo hice las cosas bien, siempre que me necesitaron estuve. Estuve en la Sub-17, la Sub-20, en el equipo femenino, en el equipo profesional cuando me necesitaron, entonces no me voy con esa espinita, no soy rencoroso, como todo ser humano hubiera querido esa oportunidad, pero no me voy enojado, me voy tranquilo“.