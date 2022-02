Pompilio Páez habló sobre la llegada de más jugadores al América

El asistente técnico de Juan Carlos Osorio habló sobre lo que será el cierre del mercado de fichajes para esta nueva temporada.

En los últimos días, se ha venido hablando mucho sobre la posibilidad de que América de Cali siga reforzándose para esta temporada, considerando las falencias que aún tiene la nómina. Sin embargo, no se han vuelto a mencionar nombres alrededor del club y queda la duda sobre si el equipo ya cerró su libro de pases. Pompilio Páez aclaró esta duda.

En diálogo con RCN Radio Cali, comentó. “Precisamente hoy tuvimos una reunión con el presidente y cuerpo técnico. Tenemos 28 jugadores inscritos, por estar en campeonato internacional podemos inscribir 35 y tenemos hasta el 4 de marzo para analizar, no hemos cerrado el libro. Puede que se abra la posibilidad para uno o dos jugadores nuevos, pueden ser nacionales o extranjeros, como sabemos América tiene que contratar jugadores para todo el año“.

Sobre la forma de contratar que manejó el club este semestre, dijo. “El comité deportivo trajo algunos jugadores y ellos han sido muy juiciosos sabiendo qué nos gusta a nosotros, ya nos conocen en cuanto a las características. Asimismo, cuando al cuerpo técnico le ha tocado intervenir, que algún jugador quiere hablar con el entrenador, para eso estamos porque todos trabajamos para América. Tenemos un objetivo común“.

Sobre si llegará un reemplazo para Marino Hinestroza. “Desafortunadamente Hinestroza no quiso pertenecer a este proyecto, respetable su decisión. Pero si no es él hay otros, así se le abrió la posibilidad a Joider Micolta, ya debutó, mostró buenas cosas y así se dan estas situaciones, si no está uno, se la dará la oportunidad a otro. También tenemos a Esneyder Mena, que lo quisimos tener desde el semestre anterior y aquí está con nosotros“.